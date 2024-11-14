Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm soát công tác khóa sổ lập BCTC của Công ty mẹ (Meyland) và các Công ty con.
Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện kê khai/ nộp thuế của Công ty mẹ (Meyland) và các Công ty con.
Tổ chức kiểm soát theo dõi các nghiệp vụ giao dịch hoạt động đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng, vay - cho vay.
Thiết kế, xây dựng luồng quy trình phối hợp lập bảng tính giá thành/giá vốn các Dự án bất động sản.
Tổ chức việc tổng hợp chi phí và lập bảng tính giá thành/ giá vốn các Dự án bất động sản định kỳ hàng quý/tháng hoặc theo yêu cầu.
Tổ chức, kiểm soát việc tổng hợp các dữ liệu từ các Công ty thành viên, lập BCTC hợp nhất Công ty mẹ
Tổ chức, kiểm soát việc tổng hợp các báo cáo quản trị từ các công ty thành viên, tổng hợp báo cáo phục vụ cho các phòng ban liên quan và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Lập các quy trình, quy định, mẫu biểu phục vụ cho công tác hợp nhất và kiểm tra, kiểm soát báo cáo của các công ty thành viên
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu
Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai công tác lập Báo cáo quản trị định kỳ quý/tháng và theo yêu cầu của lãnh đạo
Các công việc khác theo phân công của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,...
Đã có ít nhất 3-5 năm tại vị trí tương đương hoặc vị trí Kế toán trưởng tại các công ty chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựng
Có kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán các gói thầu xây dựng, thi công và mua sắm tài sản
Có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ trong mô hình công ty mẹ con
Đã từng làm báo cáo hợp nhất trong các công ty mẹ con, tập đoàn
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và mạnh về thuế
Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, quản trị công việc tốt
Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán (ưu tiên đã sử dụng phần mềm Bravo)

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đánh giá theo năng lực, 35-40 triệu
Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

