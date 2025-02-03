Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Viết, đăng tải bài viết trên các trang thương mại quốc tế.

- Liên hệ với khách hàng nước ngoài trong công tác chào hàng, báo giá, tạo lập mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng.

- Đề ra chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra

- Phát triển mạng lưới khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng mới

- Theo dõi đơn hàng từ lúc được đặt hàng tới lúc giao hàng cho khách, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm đơn hàng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Quyền lợi

- Mức lương thỏa thuận

- Hỗ trợ ăn trưa, ăn tăng ca

- Thưởng sản phẩm, lễ, tết...

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định pháp luật

- Làm việc giờ hành chính: 8h- 17h30h

- Ưu tien các ứng viên chưa lập gia đình, sẵn dàng di chuyển công tác giữa các tỉnh thành HCM- Hà Nội- Hải Phòng