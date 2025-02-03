Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt
- Hồ Chí Minh: 58N2 Mega Village, Mega Khang điền, Gần Vòng Xoay Phú Hữu, Quận 9 cũ
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
- Viết, đăng tải bài viết trên các trang thương mại quốc tế.
- Liên hệ với khách hàng nước ngoài trong công tác chào hàng, báo giá, tạo lập mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng.
- Đề ra chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra
- Phát triển mạng lưới khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
- Theo dõi đơn hàng từ lúc được đặt hàng tới lúc giao hàng cho khách, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm đơn hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Quyền lợi
- Mức lương thỏa thuận
- Hỗ trợ ăn trưa, ăn tăng ca
- Thưởng sản phẩm, lễ, tết...
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định pháp luật
- Làm việc giờ hành chính: 8h- 17h30h
- Ưu tien các ứng viên chưa lập gia đình, sẵn dàng di chuyển công tác giữa các tỉnh thành HCM- Hà Nội- Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
