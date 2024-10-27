Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Vai trò của vị trí: Phát triển thị trường & Đảm bảo mục tiêu kinh doanh dịch vụ S.E.O tại VP HCM
Phát triển thị trường & Đảm bảo mục tiêu kinh doanh dịch vụ S.E.O tại VP HCM
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc
Nhiệm Vụ 1: Đảm bảo mục tiêu ký mới hợp đồng S.E.O của Phòng kinh doanh tại thị trường TP.HCM
Lập kế hoạch kinh doanh của phòng Điều phối nguồn lực nhân sự phòng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh Theo dõi, quản lý khách hàng tiềm năng của phòng, đề xuất và định hướng trên từng khách hàng để tăng tỷ lệ ký cho nhân viên Kiểm soát chất lượng đầu ra của nhân sự: báo giá, giải pháp S.E.O, proposal... Xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược (với các công ty đối tác, các Agency IMC,...) để khai thác thêm các khách hàng tiềm năng
Lập kế hoạch kinh doanh của phòng
Điều phối nguồn lực nhân sự phòng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh
Theo dõi, quản lý khách hàng tiềm năng của phòng, đề xuất và định hướng trên từng khách hàng để tăng tỷ lệ ký cho nhân viên
Kiểm soát chất lượng đầu ra của nhân sự: báo giá, giải pháp S.E.O, proposal...
Xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược (với các công ty đối tác, các Agency IMC,...) để khai thác thêm các khách hàng tiềm năng
Nhiệm Vụ 2: Đảm bảo mục tiêu ký mới hợp đồng S.E.O của bản thân
Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng từ nguồn marketing công ty và nguồn cá nhân Tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu, ngân sách của Khách hàng Lập proposal cùng team và trực tiếp pitching Phối hợp nội bộ để xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án Đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng
Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng từ nguồn marketing công ty và nguồn cá nhân
Tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu, ngân sách của Khách hàng
Lập proposal cùng team và trực tiếp pitching
Phối hợp nội bộ để xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án
Đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng
Nhiệm Vụ 3: Xây dựng đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ và chuyên môn tốt
Tuyển dụng và trực tiếp đào tạo nhân viên mới Đánh giá nhân sự và định hướng lộ trình phát triển của nhân sự trong team Thúc đẩy và tạo động lực cho các thành viên trong team: Ghi nhận, feedback, đề xuất tăng lương, thưởng....
Tuyển dụng và trực tiếp đào tạo nhân viên mới
Đánh giá nhân sự và định hướng lộ trình phát triển của nhân sự trong team
Thúc đẩy và tạo động lực cho các thành viên trong team: Ghi nhận, feedback, đề xuất tăng lương, thưởng....
Nhiệm Vụ 4: Phát triển dịch vụ S.E.O
Nghiên cứu nhu cầu khách hàng Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh dịch vụ S.E.O Đề xuất chiến lược bán hàng, cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, thị trường Xây dựng và đề xuất cải thiện bộ tài liệu bán hàng (Credential, case study, báo giá mẫu, hợp đồng mẫu, chính sách bán hàng, điều khoản thanh toán), quy trình bán hàng phù hợp với thị trường HCM nhằm tăng tỷ lệ ký tốt nhất
Nghiên cứu nhu cầu khách hàng
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh dịch vụ S.E.O
Đề xuất chiến lược bán hàng, cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, thị trường
Xây dựng và đề xuất cải thiện bộ tài liệu bán hàng (Credential, case study, báo giá mẫu, hợp đồng mẫu, chính sách bán hàng, điều khoản thanh toán), quy trình bán hàng phù hợp với thị trường HCM nhằm tăng tỷ lệ ký tốt nhất
Phạm vi công việc: Toàn công ty

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Trên 1 năm kinh nghiệm quản lý/ phụ trách đội nhóm (05 người trở lên). Trên 2 năm làm Marketing hoặc làm trong môi trường Agency, truyền thông, Quảng cáo
Trên 1 năm kinh nghiệm quản lý/ phụ trách đội nhóm (05 người trở lên).
Trên 2 năm làm Marketing hoặc làm trong môi trường Agency, truyền thông, Quảng cáo
Chuyên môn quản lý:
Có kinh nghiệm và hiểu biết về phương pháp quản trị theo mục tiêu (biết về OKRs là lợi thế) Quản lý và đo lường được các chỉ số kinh doanh quan trọng, nắm bắt được tình trạng kinh doanh để hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh Có thể quản lý được team account/sales từ 3-5 người hoàn thành mục tiêu doanh thu của các cá nhân trong team. Điều tiết và phân bổ được nguồn lực nhân sự, và các phòng ban liên quan giúp vận hành trơn chu. Biết kiểm soát deadline & chất lượng sản phẩm đầu ra của toàn bộ các công việc mà cá nhân và team cần hoàn thành với khách hàng. Biết quản lý mối quan hệ với các khách hàng và đối tác.
Có kinh nghiệm và hiểu biết về phương pháp quản trị theo mục tiêu (biết về OKRs là lợi thế)
Quản lý và đo lường được các chỉ số kinh doanh quan trọng, nắm bắt được tình trạng kinh doanh để hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh
Có thể quản lý được team account/sales từ 3-5 người hoàn thành mục tiêu doanh thu của các cá nhân trong team.
Điều tiết và phân bổ được nguồn lực nhân sự, và các phòng ban liên quan giúp vận hành trơn chu.
Biết kiểm soát deadline & chất lượng sản phẩm đầu ra của toàn bộ các công việc mà cá nhân và team cần hoàn thành với khách hàng.
Biết quản lý mối quan hệ với các khách hàng và đối tác.
Chuyên môn account/ sales:
Hiểu biết về hành trình mua hàng của nhóm khách hàng B2B Có các phương pháp bán hàng, thuyết phục khách hàng Biết lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng, trao đổi và tương tác khéo léo để tạo trải nghiệm dịch vụ tốt. Bám đuổi khách hàng siêu tốt, không bao giờ từ bỏ khách hàng Thuyết trình tốt, lôi cuốn. Biết làm proposal (slide) có tính thẩm mỹ, khoa học, có điểm nhấn.
Hiểu biết về hành trình mua hàng của nhóm khách hàng B2B
Có các phương pháp bán hàng, thuyết phục khách hàng
Biết lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng, trao đổi và tương tác khéo léo để tạo trải nghiệm dịch vụ tốt.
Bám đuổi khách hàng siêu tốt, không bao giờ từ bỏ khách hàng
Thuyết trình tốt, lôi cuốn.
Biết làm proposal (slide) có tính thẩm mỹ, khoa học, có điểm nhấn.
Chuyên môn S.E.O:
Có kiến thức marketing căn bản Biết được tác động của SEO trong Marketing Biết được quy trình triển khai cơ bản 1 dự án SEO. Đã từng triển khai hoặc tư vấn SEO (là 1 lời thế) Có hiểu biết chuyên sâu về SEO (là 1 lợi thế) Biết Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu và phục vụ SEO ( GA, GSC, Ahrefs, Moz...) Có khả năng nghiên cứu, đánh giá và định hướng triển khai dự án SEO (Lập KPIs, dự trù ngân sách cho dự án SEO) Lưu ý: Được đào tạo chuyên môn SEO và phương pháp làm SEO đặc thù của SEONGON.
Có kiến thức marketing căn bản
Biết được tác động của SEO trong Marketing
Biết được quy trình triển khai cơ bản 1 dự án SEO. Đã từng triển khai hoặc tư vấn SEO (là 1 lời thế)
Có hiểu biết chuyên sâu về SEO (là 1 lợi thế)
Biết Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu và phục vụ SEO ( GA, GSC, Ahrefs, Moz...)
Có khả năng nghiên cứu, đánh giá và định hướng triển khai dự án SEO (Lập KPIs, dự trù ngân sách cho dự án SEO)
Lưu ý: Được đào tạo chuyên môn SEO và phương pháp làm SEO đặc thù của SEONGON.
Thái độ: Luôn tích cực và không bỏ cuộc
Yêu cầu khác: Có mạng lưới quan hệ tốt trong giới SEO, Agency hoặc doanh nghiệp

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000/ tháng – 30.000.000 VNĐ/ tháng
Thu nhập:
Lương cứng: 12.000.000/tháng – 17.000.000 VNĐ/tháng Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Lương cứng: 12.000.000/tháng – 17.000.000 VNĐ/tháng
Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt
Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ. Xét tăng lương 6 tháng/lần. Du lịch cùng công ty 1 lần/năm. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs
Đóng BHXH đầy đủ.
Xét tăng lương 6 tháng/lần.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

