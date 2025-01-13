Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: lương cứng 20

- 40 triệu + thưởng KPI. Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh lên đến 15 tháng lương. Được trang bị công cụ làm việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự trẻ, năng động. Chính sách công đoàn đầy đủ, quà tặng các dịp lễ Tết... Hoạt động Team building, Company trip hằng năm Đi du lịch trong và nước ngoài hàng năm. Khám sức khoẻ 2 lần/năm. Tham gia đầy đủ chính sách BHXH theo luật Lao động., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lên kế hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới thị trường cho sản phẩm của Công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu về số lượng các đối tác và chỉ tiêu doanh thu được giao;
Tìm kiếm, đàm phán với các merchant lớn về các lĩnh vực để ký kết hợp đồng với công ty qua app tiêu dùng tích điểm.
Xây dựng, đóng góp ý kiến cho cấp trên về chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược phát triển đối tác trong ngắn/ trung/ dài hạn.
Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách bán hàng; chính sách hỗ trợ kinh doanh, thiết lập và phát triển các kênh phân phối
Chịu trách nhiệm thúc đẩy, giám sát và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, báo cáo tổng kết doanh số theo định kỳ và theo yêu cầu.
Cập nhật và phân tích tình hình thị trường, xác định nhu cầu các đối tác tiềm năng, phân tích đối thủ cạnh tranh để đề xuất những sản phẩm và chính sách phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.
Quản lý, đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kinh doanh thuộc quyền quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc .

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương trong lĩnh vực Fintech, Loyalty, hệ thống tiêu dùng tích điểm. Ưu tiên kinh doanh các dòng sản phẩm B2B, làm việc với các Merchant lớn, chạy doanh số và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong các doanh nghiệp về hệ sinh thái công nghệ mang lại tiện ích cho khách hàng.
Khả năng quản lý, đào tạo, giám sát và điều phối nhóm làm việc
Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Ecommerce B2B, Loyalty B2B.
Có mối quan hệ sẵn có và có khả năng kết nối nhanh chóng với đối tác
Có network, mối quan hệ rộng trong ngành.
Khả năng tập trung, ưu tiên trọng tâm
Khả năng dẫn dắt, làm gương
Khả năng ra quyết định
Có tính cam kết cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICOM, Số 17/95A Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

