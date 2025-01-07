Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
- Hà Nội: lương cứng từ 10.000.000
- 12.000.000 +thưởng + hoa hồng. Tổng thu nhập lên đến 15.000.000
- 20.000.000
- Tham gia các sự kiện, hội họp đúng giờ, chuyên nghiệp.
- Tham gia các chương trình đào tạo lớn, du lịch theo chỉ tiêu từ Ban lãnh đạo., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng Chiến lược kinh doanh và đội ngũ nhân sự
Hỗ trợ tư vấn khách hàng của đội kinh doanh do TTS và chuyên viên tạo ra hoặc được công ty cung cấp, khách vãng lai,...
Tuyển dụng và đào tạo Thực tập sinh, Chuyên viên
Tuyển sinh:
Phối hợp cùng Marketing để thực hiện các chiến lược truyền thông giảng đường
Hỗ trợ tuyển sinh, tìm kiếm data khách hàng tiềm năng
Tìm hiểu và khơi dậy nhu cầu học Tiếng Anh của khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng hiểu và mong muốn học ngoại ngữ sớm.
Đặt lịch hẹn của học viên tới trung tâm
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong mảng giáo dục
Kỹ năng giao tiếp , kỹ năng làm việc nhóm
Trung thực , Chịu áp lực cao
Sáng tạo, linh hoạt , tinh thần trách nhiệm / tâm huyết
Tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi
Bảo mật thông tin
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
