Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: lương cứng từ 10.000.000 - 12.000.000 +thưởng + hoa hồng. Tổng thu nhập lên đến 15.000.000 - 20.000.000 - Tham gia các sự kiện, hội họp đúng giờ, chuyên nghiệp. - Tham gia các chương trình đào tạo lớn, du lịch theo chỉ tiêu từ Ban lãnh đạo., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng Chiến lược kinh doanh và đội ngũ nhân sự

Hỗ trợ tư vấn khách hàng của đội kinh doanh do TTS và chuyên viên tạo ra hoặc được công ty cung cấp, khách vãng lai,...

Tuyển dụng và đào tạo Thực tập sinh, Chuyên viên

Tuyển sinh:

Phối hợp cùng Marketing để thực hiện các chiến lược truyền thông giảng đường

Hỗ trợ tuyển sinh, tìm kiếm data khách hàng tiềm năng

Tìm hiểu và khơi dậy nhu cầu học Tiếng Anh của khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng hiểu và mong muốn học ngoại ngữ sớm.

Đặt lịch hẹn của học viên tới trung tâm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong mảng giáo dục

Kỹ năng giao tiếp , kỹ năng làm việc nhóm

Trung thực , Chịu áp lực cao

Sáng tạo, linh hoạt , tinh thần trách nhiệm / tâm huyết

Tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi

Bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

