Tuyển Trưởng phòng Marketing SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

SCI Group
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
SCI Group

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại SCI Group

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 93 Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Làm việc tại VP chính Tập đoàn:

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành MKT hoặc các ngành nghề liên quan.
- Kinh nghiệm 3 năm vị trí quản lý trở lên trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số. Có kinh nghiệm Digital Performance và hiểu thị trường giáo dục, thẩm mỹ, nha khoa, agency Peformance là một lợi thế.
- Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ số, các kênh truyền thông số (Google, Facebook, Zalo, Tiktok...SEO).
- Khả năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức tốt.
- Có kiến thức bài bản về Digital marketing; Có tư duy chiến lược & phân tích; Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại SCI Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 25 - 35 triệu theo năng lực (Bao gồm lương CB + Lương KD).
- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SCI Group

SCI Group

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 93-95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

