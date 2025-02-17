Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN A.T.A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

• Điều hành phòng Marketing, định hướng chiến lược Marketing theo định hướng chiến lược của Công ty.

• Xây dựng các chương trình Marketing Online và Marketing Offline, lập dự toán chi phí Marketing.

• Quản trị thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu nhất quán, củng cố và tăng sự nhận diện thương hiệu. Nghiên cứu dự báo thị trường, xác định phân khúc thị trường, đặt mục tiêu và định vị thương hiệu.

• Chịu trách nhiệm quản lý thông tin và hình ảnh của Công ty trên nền tảng Onlnie.

Xử lý khủng hoảng truyền thông, các vi phạm về thương hiệu của Công ty (nếu có). Giải quyết và theo dõi các khiếu nại của khách hàng và phản ứng của khách hàng.

• Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu các bài quảng cáo, các dạng quảng cáo mà đối thủ cạnh tranh đang triển khai.

• Nghiên cứu khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng, các dự đoán về nhu cầu sản phẩm của khách hàng.

• Quản lý tài nguyên: Tài khoản quảng cáo, Fanpage, Website. Back up kịp thời các tài nguyên liên quan quảng cáo khi có sự cố.

• Phối hợp với các phòng ban khác để hợp tác triển khai công việc

• Báo cáo thống kê định kỳ

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

• Chịu trách nhiệm phát triển và quản trị nội dung, hình ảnh các kênh truyền thông chính thức của Công ty: Website, Facebook Fanpage, Youtube, Instagram, Tiktok…trên cơ sở nắm bắt xu hướng và sáng tạo ý tưởng truyền thông nhằm duy trì và phát triển hình ảnh nhận diện thương hiệu Công ty trên các nền tảng đã có và các nền tảng mới.