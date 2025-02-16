Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 475 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng chiến lược marketing: Phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn nhằm tăng trưởng thương hiệu và thúc đẩy doanh thu cho công ty.
- Xây dựng chiến lược thương hiệu, chiến lược giá thông qua việc nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng.
- Lãnh đạo đội ngũ marketing: Đề xuất định biên và thiết kế công việc trong Phòng. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong phòng. Đánh giá năng lực và việc thực hiện mục tiêu của nhân viên. Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ các thành viên trong việc thực hiện các chiến dịch marketing.
- Quản lý ngân sách marketing: Lập kế hoạch ngân sách cho các chiến dịch marketing, giám sát và tối ưu hóa hiệu quả chi phí. Thực hiện mục tiêu doanh thu, phát triển thương hiệu của Công ty.
- Chiến lược truyền thông: Thiết kế các chiến lược truyền thông, quảng cáo qua các kênh online và offline, bao gồm mạng xã hội, website, email marketing, PR, và sự kiện. Triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả tất cả các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, kênh truyền thông, chương trình khuyến mãi và quan hệ công chúng của Công ty dựa trên kế hoạch và ngân sách đã duyệt.
- Nghiên cứu thị trường: Theo dõi xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để điều chỉnh các chiến lược marketing.
- Thực hiện công tác Marketing nội bộ: Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ. Triển khai, thực thi các chương trình marketing nội bộ theo kế hoạch và ngân sách đã được phê duyệt.
- Phân tích và báo cáo hiệu quả: Đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing và cung cấp báo cáo kết quả cho ban giám đốc, đề xuất các phương án cải tiến, biện pháp củng cố, phát triển thương hiệu và kênh phân phối.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing, Ngôn ngữ, hoặc các ngành liên quan.
• Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy
• Kinh nghiệm: Có 01-03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, tối thiểu 02 năm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương trong lĩnh vực làm đẹp.
• Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt;
Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích chiến lược marketing;
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc;
Kỹ năng đàm phán và thương lượng;
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
Kỹ năng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén
Thành thạo các công cụ marketing trực tuyến và các nền tảng quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Content Marketing, v.v.).
Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ phân tích số liệu.
Trung thực, nhiệt tình, cam kết và trách nhiệm .
• Kiến thức ngành: Có hiểu biết sâu sắc về ngành làm đẹp, các xu hướng mới trong thị trường làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ.
• Tính cách: Sáng tạo, năng động, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 15 – 20 triệu + PC ăn + % HH thưởng theo hiệu quả công việc.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, phát triển và thể hiện năng lực bản thân.
• Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.
• Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty
• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định.
• Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch do công ty tổ chức.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, Sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 475 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

