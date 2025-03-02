Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Đường 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1 . Quản trị dòng tiền:

- Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền trong toàn bộ hệ thống công ty.

- Duy trì tính toàn vẹn của vốn nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

2. Quản trị công nợ:

- Kiểm soát, theo dõi và điều phối các hoạt động liên quan đến thu nợ và chi nợ.

3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh:

- Báo cáo kết quả tài chính thực tế và so sánh với kế hoạch tài chính.

4. Xây dựng quan hệ tài chính:

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với ngân hàng, nhà đầu tư, các nhà phân tích tài chính và cổ đông.

5. Quản lý vốn lưu động và huy động vốn:

- Tham mưu và thực hiện các chiến lược quản trị vốn theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Đàm phán và duy trì các thỏa thuận tài chính để đảm bảo nguồn vốn lưu động.

- Xây dựng kế hoạch tài chính, phân tích và dự báo kết quả tài chính.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn.

- Thực hiện các quản trị rủi ro tài chính cho công ty.

6 . Kiểm soát tài chính:

- Đảm bảo các nghĩa vụ tài chính và yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của công ty được thực thi đúng đắn.

7. Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí:

- Giám sát toàn bộ ngân sách và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00)

+ Địa điểm làm việc: 35 Đường 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán,…

- Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao.

- Tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng phân tích, xử lý số liệu nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.

- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

