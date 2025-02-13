Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu công nghiệp An Phước, An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các hoạt động kế toán, thanh toán tiền mặt/ngân hàng và cho vay theo quy trình và hướng dẫn của Kế toán trưởng để hỗ trợ bộ phận tài chính.
• Thực hiện tất cả các thủ tục cho vay để nhận được nguồn tài chính từ ngân hàng địa phương: Giao dịch FX với các ngân hàng để có được tỷ giá tốt hơn; Thực hiện các giao dịch cho vay và nhập vào hệ thống để cập nhật dữ liệu, Thực hiện các báo cáo cho vay hàng ngày để kiểm soát các khoản vay phải trả.
• Thực hiện các khoản thanh toán bằng tiền mặt (chi phí hàng ngày/hàng tháng, văn phòng phẩm và các khoản chi phí nhỏ khác) để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.
• Thực hiện các khoản thanh toán cà phê hàng ngày cho các nhà cung cấp để có các khoản thanh toán đúng hạn.
• Xây dựng các báo cáo thanh toán để thiết lập các biện pháp kiểm soát cần thiết.
• Đăng ký các khoản thanh toán bằng tiền mặt/ngân hàng trong hệ thống để cập nhật dữ liệu. Kiểm soát quỹ chi tiền mặt để đảm bảo không có sai sót.
------------------------------------------------------------
• Execute accounting, cash/bank payments, and loan activities according to procedures and the Chief Accountant's guidelines in order to support the finance dept
• Execute all loan documentation to get financing from the local bank: Dealing FX with banks in order to get a better rate; Execute loan transactions and enter into the system in order to have data updated, execute daily loan reports in order to control loans payable.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: An Phuoc Industrial Park, Long Thanh District, Dong Nai Province

