Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng
- Hồ Chí Minh: 236/29/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tài chính
- Sắp xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Group (VLĐ, Vốn đầu tư TDH).
- Tìm nguồn vốn có chi phí tài chính tốt nhất từ các Bank/Công ty tài chính/NĐT.
- Phụ trách các HĐTD vay VLĐ và vay TDH.
- Đầu tư tài chính hiệu quả.
2. Kế toán
- Kiểm tra kiểm soát hoạt động của phòng kế toán các Công ty trong Group.
- Kiểm tra kiểm soát các Báo cáo phân tích KQKD định kỷ, BCTC năm của các Công ty trong Group.
- Hỗ trợ công tác quyết toán thuế TNDN - GTGT của các Công ty trong Group.
3. Kiểm soát quy trình hoạt động, chỉ tiêu SXKD, khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm
- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ bộ quy trình hoạt động của các Công ty trong Group.
- Giao chỉ tiêu SXKD đầu năm và đánh giá tổng kết chỉ tiêu SXKD cuối năm các Cty trong Group.
- Họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu SXKD hàng tháng của các Cty trong Group.
- Trình chính sách khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm lên GĐ.
4. Bảo hiểm RRCN cho TSCĐ
- Kiểm tra kiểm soát TSCĐ của các Công ty trong Group.
- Phụ trách các hợp đồng BH RRCN TSCĐ của các Công ty trong Group.
5. Công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI