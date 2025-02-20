Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tài chính

- Sắp xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Group (VLĐ, Vốn đầu tư TDH).

- Tìm nguồn vốn có chi phí tài chính tốt nhất từ các Bank/Công ty tài chính/NĐT.

- Phụ trách các HĐTD vay VLĐ và vay TDH.

- Đầu tư tài chính hiệu quả.

2. Kế toán

- Kiểm tra kiểm soát hoạt động của phòng kế toán các Công ty trong Group.

- Kiểm tra kiểm soát các Báo cáo phân tích KQKD định kỷ, BCTC năm của các Công ty trong Group.

- Hỗ trợ công tác quyết toán thuế TNDN - GTGT của các Công ty trong Group.

3. Kiểm soát quy trình hoạt động, chỉ tiêu SXKD, khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm

- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ bộ quy trình hoạt động của các Công ty trong Group.

- Giao chỉ tiêu SXKD đầu năm và đánh giá tổng kết chỉ tiêu SXKD cuối năm các Cty trong Group.

- Họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu SXKD hàng tháng của các Cty trong Group.

- Trình chính sách khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm lên GĐ.

4. Bảo hiểm RRCN cho TSCĐ

- Kiểm tra kiểm soát TSCĐ của các Công ty trong Group.

- Phụ trách các hợp đồng BH RRCN TSCĐ của các Công ty trong Group.

5. Công việc phát sinh khác