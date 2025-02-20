Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236/29/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tài chính
- Sắp xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Group (VLĐ, Vốn đầu tư TDH).
- Tìm nguồn vốn có chi phí tài chính tốt nhất từ các Bank/Công ty tài chính/NĐT.
- Phụ trách các HĐTD vay VLĐ và vay TDH.
- Đầu tư tài chính hiệu quả.
2. Kế toán
- Kiểm tra kiểm soát hoạt động của phòng kế toán các Công ty trong Group.
- Kiểm tra kiểm soát các Báo cáo phân tích KQKD định kỷ, BCTC năm của các Công ty trong Group.
- Hỗ trợ công tác quyết toán thuế TNDN - GTGT của các Công ty trong Group.
3. Kiểm soát quy trình hoạt động, chỉ tiêu SXKD, khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm
- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ bộ quy trình hoạt động của các Công ty trong Group.
- Giao chỉ tiêu SXKD đầu năm và đánh giá tổng kết chỉ tiêu SXKD cuối năm các Cty trong Group.
- Họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu SXKD hàng tháng của các Cty trong Group.
- Trình chính sách khen thưởng hiệu quả SXKD hàng năm lên GĐ.
4. Bảo hiểm RRCN cho TSCĐ
- Kiểm tra kiểm soát TSCĐ của các Công ty trong Group.
- Phụ trách các hợp đồng BH RRCN TSCĐ của các Công ty trong Group.
5. Công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 236/29/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

