Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà Đa Năng Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý điều hành hoạt động phòng xuất nhập khẩu về nhân sự, công việc, ngoại giao với các đối tác tập đoàn, và các cơ quan nhà nước có thẩm Quyền.(5-8 nhân viên XNK)
- Lên phương án Đặt mua khối lượng, Chất lượng, giá cả, thanh toán... nhập khẩu cho từng lô hàng, từng hợp đồng, tương tự lên phương án cho từng nhân viên XNK theo chỉ tiêu
- Kiểm tra, duyệt tất các các bộ chứng từ XNK Của các hợp đồng, từ khi có BCT nháp đến khi BCT gốc được Hoàn thành.
- Biên phiên dịch chứng từ và các tài liệu liên quan; giao tiếp, giao dịch trong các cuộc họp với nhà cung cấp nước ngoài (nếu có).
- Theo dõi, thực hiện các công việc liên quan XNK: Hải quan, Các cơ quan giám định, kiểm dịch của nhà nước tại Cảng, Ngân hàng, Hãng tàu, Logistic...
- Quản lý, thực hiện việc mở tờ khai hải quan điện tử, lộ trình tờ khai thông quan, Cổng thông tin 1 cửa Quốc gia
- Chịu tránh nhiệm Đủ đơn hàng, đủ hợp đồng đầu vào nguyên liệu Của công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
- Mặt hàng nhập khẩu: Sắt thép, Inox, Gỗ nguyên liệu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Thương mại Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế
- Trình độ tiếng anh: Thành thạo 4 kỹ năng
- Thành thạo biểu thuế XNK, Mã HS CODE
- Thành thạo các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ(C/O), Các Form E, Form D, Form VK, Form EVFTA......
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
- Yêu cầu giới tính: Nữ, Không tuyển nam
- Sức khỏe Tốt, Tuổi từ 30-45

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng: Thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..
- Được đào tạo bài bản về công việc
- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm
- Tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà Đa Năng Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

