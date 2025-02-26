Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, sảnh A, chung cư Ecolife Tây Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội., Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh social của công ty (facebook/tiktok/website)
Cùng bộ phận tuyển dụng lên kế hoạch, viết content và thiết kế ấn phẩm cho chiến dịch Marketing phục vụ tuyển dụng
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng;
Đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số về hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ năng thiết kế hình ảnh truyền thông, edit video, làm slide cho bộ phận nhân sự
Quản lý fanpage công ty, lên và tối ưu chiến dịch quảng cáo cho bộ phận tuyển dụng
Xây dựng kênh truyền thông tuyển dụng và thương kiệu công ty (tiktok, fanpage).

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000VNĐ + 200.000 chuyên cần
Công ty ứng dụng công nghệ vào quá trinh tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, gửi email tự động, đặt lịch PV tự động
ứng dụng công nghệ vào quá trinh tuyển dụng
Các hoạt động nội bộ sôi nổi: Skyradio, Thư viện Skyward, quỹ từ thiện Skyward,....
hoạt động nội bộ sôi nổi:
Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, với phương châm "làm hết sức chơi hết mình"
"làm hết sức chơi hết mình"
Không nợ lương, cắt giảm nhân sự, trả lương đều đặn vào mùng 7
Hưởng min 13 tháng lương/năm và các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu, thưởng hiệu suất)
Hưởng min 13 tháng lương/năm
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.
Tham gia vào các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, boardgame...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

