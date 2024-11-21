Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà VPI, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Phát triển và thực hiện chiến lược/chiến dịch Truyền thông - Marketing cho Công ty trên các kênh offline/online (website, facebook, tiktok, Zalo OA,...).
• Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông marketing, bản tin nội bộ
• Lên ý tưởng sáng tạo, sản xuất và biên tập các nội dung, tài liệu (brochure, flyer, TVC,...) cho các chiến dịch truyền thông của công ty (hình ảnh, clip).
• Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, đưa ra các đề xuất cải thiện.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các sự kiện nội bộ/khách hàng, hội thảo,...
• Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ để tăng cường gắn kết nhân viên và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông marketing.
• Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt.
• Thành thạo việc sử dụng các kênh truyền thông số và công cụ marketing trực tuyến.
• Kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, biên tập video
• Biết sử dụng máy ảnh, máy quay là một lợi thế
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức công việc tốt.
• Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Mức lương hấp dẫn 10 - 15 triệu/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)
• Phụ cấp ăn ca hàng tháng.
• Đóng BHXH sau thử việc.
• Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết.
• Chế độ nghỉ mát hàng năm. 12 ngày nghỉ phép/năm.
• Môi trường làm việc năng động, thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ và các kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà VPI, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

