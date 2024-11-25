Tuyển Truyền thông nội bộ Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai chiến lược, chủ đề, mục tiêu, kế hoạch các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp tập đoàn.

- Truyền thông các chính sách, nghị quyết, quy định liên quan tới hoạt động tập đoàn và cá nhân người lao động tại tập đoàn.

- Truyền thông các giá trị văn hóa, xây dựng kế hoạch, ý tưởng đưa các giá trị văn hóa Doanh nghiệp vào hoạt động thực tế hàng ngày tại Doanh nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan như Nhân sự, Kiểm soát tuân thủ .... Để tổ chức kiểm soát, đánh giá để khuyến khích CBCNV hành xử theo các giá trị văn hóa.

- Quản lý và triển khai nội dung các kênh truyền thông nội bộ: Bản tin, fanpage, viber, web, tiktok, frame thang máy...

- Lên ý tưởng, tìm kiếm NCC hoặc tự tổ chức triển khai các sự kiện đối nội và đối ngoại nhằm tạo dựng sự kết nối, gắn bó, tri ân và hỗ trợ hoạt động của tập đoàn: Các lễ ký kết hợp tác, Sinh nhật, Happy Hour, Team building, các hoạt động văn thể mỹ, các cuộc thi nội bộ ...

- Đầu mối tiếp nhận và điều phối triển khai các công việc phục vụ nội bộ: name card, quà tặng nội bộ dịp Tết, Trung thu, 8/3 ...

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối Marketing và Truyền thông tập đoàn