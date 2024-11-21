Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số

Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A24/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

- Lập kế hoạch truyền thông, triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được duyệt
- Nghiên cứu và nắm bắt những xu hướng truyền thông mới có thể áp dụng vào hoạt động của Công ty
- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung và thực hiện các chiến lược truyền thông mạng xã hội cho việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, quảng bá các chương trình khuyến mãi,...theo định hướng Công ty
- Tạo dựng các kênh truyền thông hiệu quả, thường xuyên nâng cao hệ thống kênh truyền thông
- Phối hợp các cộng tác viên sản xuất nội dung và đảm bảo chất lượng nội dung đạt tiêu chuẩn, hiệu quả trên các phương diện truyền thông
- Theo dõi quá trình triển khai và báo cáo hiệu quả triển khai
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
- Làm các báo cáo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 25-30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực công nghệ
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng
- Am hiểu về các nền tảng truyền thông mạng xã hội: Facebook, Fanpage, Instagram, Youtube,Tiktok...và cách sáng tạo nội dung trên mỗi nền tảng
- Có kiến thức trong việc xây dựng các tư liệu video, hình ảnh truyền thông...
- Trung thực, tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao, nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định

Tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 – 17.000.000đ/tháng (hoặc thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc của ứng viên khi phỏng vấn)
- Thưởng tháng 13, các dịp Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của Công ty và người lao động
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, những nhân viên giỏi sẽ được cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn
- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A24/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

