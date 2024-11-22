Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5

- 6

- 7 khu The Premier, lô E2/D21, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Từ 3 Triệu

• Hỗ trợ tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ như: sinh nhật, workshop, YEP ...
• Tham gia sáng tạo nội dung cho các ấn phẩm truyền thông trên đa kênh trong và ngoài công ty: Facebook, Youtube,Tiktok ...
• Hỗ trợ trang trí văn phòng theo các chủ đề, ngày lễ trong năm

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng
Biết sắp xếp, bao quát công việc
Quản lý thời gian làm việc tốt
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập nâng cao chuyên môn
Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VND/tháng
Sinh viên được đánh giá kết quả thực tập có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí chính thức trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 6, Lô E2/D21 khu đô thị mới Câu Giấy – Đường Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

