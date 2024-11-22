Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 - 6 - 7 khu The Premier, lô E2/D21, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Từ 3 Triệu

• Hỗ trợ tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ như: sinh nhật, workshop, YEP ...

• Tham gia sáng tạo nội dung cho các ấn phẩm truyền thông trên đa kênh trong và ngoài công ty: Facebook, Youtube,Tiktok ...

• Hỗ trợ trang trí văn phòng theo các chủ đề, ngày lễ trong năm

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng

Biết sắp xếp, bao quát công việc

Quản lý thời gian làm việc tốt

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập nâng cao chuyên môn

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VND/tháng

Sinh viên được đánh giá kết quả thực tập có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí chính thức trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin