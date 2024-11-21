Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
- Hà Nội: VP 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch truyền thông nội bộ phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa công ty
Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...
Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV.
Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các họat động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông
Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể
Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người
Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc
Có khả năng hoạt náo, khuấy động không khí trong đám đông
Có khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi được yêu cầu
Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể
Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện
Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn, ... là một lợi thế
Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi, thăng tiến cao
Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
Ngày phép: 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay)
Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Được hướng dẫn, đào tạo cụ thể trong công việc
Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
