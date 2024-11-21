Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

HBR Holdings là hệ sinh thái giáo dục toàn diện, bao gồm Tổ chức giáo dục Quốc tế Langmaster, Hệ thống luyện thi IELTS LangGo, Trường doanh nhân HBR, Tiếng Anh trẻ em Bingo Leaders và nhiều dự án giáo dục khác. Với hơn 15 năm phát triển, HBR Holdings đã hỗ trợ hơn 600 triệu học viên trên toàn cầu và xây dựng một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ hơn 1.400 người. Chúng tôi tự hào vì sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được cập nhật kiến thức mới nhất và kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.
Mô tả công việc:
Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ và PR thương hiệu:
Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và chiến dịch PR (60% truyền thông nội bộ và 40% PR và hoạt động từ thiện).
Đề xuất mục tiêu và hướng truyền thông phù hợp với chiến lược của công ty.
Quản lý và giám sát các hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và kịp thời.
Quản lý và giám sát chất lượng các hoạt động truyền thông nội bộ:
Đảm bảo chất lượng nội dung và tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong công ty.
Thu thập thông tin, đánh giá và đề xuất cải tiến chất lượng chương trình.
Khảo sát mức độ hài lòng của nhân sự sau mỗi sự kiện.
Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp:
Tổ chức các hoạt động gắn kết, giúp nhân sự hiểu rõ tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty.
Lắng nghe nguyện vọng của nhân viên và truyền đạt lại cho Ban Lãnh đạo.
Phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết và niềm tự hào về văn hóa doanh nghiệp.
Quản lý và đào tạo nhân sự đội nhóm:
Đào tạo các kỹ năng như viết bài, tổ chức sự kiện cho đội nhóm.
Theo dõi kết quả thực hiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của các thành viên trong nhóm.
Quản trị nội dung và truyền thông:
Quản lý thông tin của công ty trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Zalo, YouTube).
Đảm bảo nội dung truyền thông trên báo chí và các nền tảng phù hợp với chiến lược công ty.
Triển khai hoạt động từ thiện (CSR):
Tổ chức và thực hiện các chương trình CSR theo kế hoạch.
Quản lý ngân sách CSR, đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu nguồn lực.
Xây dựng mối quan hệ với các nhóm cộng đồng và doanh nghiệp để huy động nguồn lực cho các hoạt động CSR.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm:
Học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền, ngành marketing, báo chí,...
Học vấn:
Công nghệ: Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)
Công nghệ
Thái độ, tố chất:
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
- Nhanh nhẹn, chủ động.
- Tích cực, kỷ luật.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 16.000.000vnđ - 20.000.000vnđ/tháng
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Các chính sách:
- Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.
- Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
- Thưởng tháng lương thứ 13.
- Phụ cấp công tác.
- Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

