Tuyển Video Editor Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm để phục vụ công tác Marketing truyền thông của công ty. Cụ thể:
1. Thiết kế đa phương tiện
Dựng và chỉnh sửa video ngắn (social media clip, video giới thiệu dịch vụ, phỏng vấn bác sĩ, hướng dẫn sức khỏe).
Thiết kế motion graphic, animation cơ bản nếu cần.
2. Đảm bảo nhận diện thương hiệu
Tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu của bệnh viện trong mọi sản phẩm thiết kế.
Đề xuất cải tiến, cập nhật xu hướng thiết kế phù hợp ngành y và thương hiệu
3. Hỗ trợ các sự kiện & hoạt động
Quay video sự kiện, chỉnh sửa và lưu trữ tư liệu video.
4. Quản lý dữ liệu thiết kế
Lưu trữ và quản lý thư viện video, file thiết kế theo hệ thống.
Đảm bảo dễ dàng tra cứu và tái sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc liên quan là lợi thế.
Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn (Quay dựng video)
Có kỹ năng chụp ảnh, quay video, dựng video thành thạo.
Thành thạo Photoshop, Illustrator, InDesign (ưu tiên biết thêm Premiere, After Effects).
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt: ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

