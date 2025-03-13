Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Cắt ghép, chỉnh sửa video highlight, montage liên quan đến Valorant và các tựa game FPS khác.

Dựng các video dạng trailer, recap, motion graphic, phỏng vấn nhân vật,... liên quan đến các hệ thống giải đấu của GTV.

Phối hợp với Content Creator để lên ý tưởng video chất lượng, cuốn hút game thủ.

Đảm bảo tiến độ sản xuất video theo lịch đăng tải trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc dựng video, ưu tiên lĩnh vực gaming/eSports.

Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video: Premiere Pro, After Effects, Davinci Resolve, Capcut,...

Có kiến thức về eSports, đặc biệt là Valorant và các tựa game FPS.

Có tư duy về hình ảnh, khả năng sáng tạo và làm việc nhóm tốt.

Biết nắm bắt xu hướng trong lĩnh vực gaming/eSports để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 10-15 triệu + thưởng dự án, thưởng quý, thưởng KPI,...

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHTN, BHYT,… theo quy định của Nhà nước.

Các chế độ phúc lợi khác như: thưởng cuối năm, thưởng lễ Tết, team building, du lịch hàng năm,...

Môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ trung, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Cơ hội tham gia các sự kiện eSports, kết nối với cộng đồng và các players, streamer,...

Được chủ động sáng tạo với cơ hội thăng tiến và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin