Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CIC tower số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Sản xuất các video/ hình ảnh 2D phục vụ marketing game/ app

Sản xuất các video/ hình ảnh 2D phục vụ marketing game/ app

Phối hợp với bộ phận marketing để thiết kế, chỉnh sửa, biên tập và dựng video quảng cáo game

Thực hiện Animation dựa trên các ý tưởng đề xuất và có sẵn.

Có khả năng Graphic là một lợi thế

Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở các vị trí tương đương. Có sản phẩm làm cho game demo

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở các vị trí tương đương. Có sản phẩm làm cho game demo

Thành thạo After Effects/ premiere/ photoshop... hoặc các phần mềm diễn hoạt và tạo effects tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm game/ app

Yêu thích chơi game và làm các sản phẩm cho game

Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập.

Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Kỹ năng tư duy hình ảnh tốt

Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển

Mức lương: 10 - 18M

Mức lương: 10 - 18M

Review lương: 1-2 lần/năm.

Thử việc nhận 100% lương.

PV 1 vòng

Ngày phép: 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo lịch nhà nước và công ty.

Du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, cuối năm do công ty tổ chức.

Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Gala cuối năm, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

Lương tháng 13

Phụ cấp gửi xe đầy đủ

Đóng BHXH, BHYT ... theo quy định của Nhà Nước

Trà, coffee, đồ ăn ngọt miễn phí

Thưởng theo lợi nhuận - thưởng nóng theo dự án.

Cung cấp thiết bị làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Không gian làm việc đẹp, kích thích sự sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM

