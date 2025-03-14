Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CIC tower số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Sản xuất các video/ hình ảnh 2D phục vụ marketing game/ app
Phối hợp với bộ phận marketing để thiết kế, chỉnh sửa, biên tập và dựng video quảng cáo game
Thực hiện Animation dựa trên các ý tưởng đề xuất và có sẵn.
Có khả năng Graphic là một lợi thế
Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở các vị trí tương đương. Có sản phẩm làm cho game demo
Thành thạo After Effects/ premiere/ photoshop... hoặc các phần mềm diễn hoạt và tạo effects tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm game/ app
Yêu thích chơi game và làm các sản phẩm cho game
Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập.
Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
Kỹ năng tư duy hình ảnh tốt
Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển
Thành thạo After Effects/ premiere/ photoshop... hoặc các phần mềm diễn hoạt và tạo effects tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm game/ app
Yêu thích chơi game và làm các sản phẩm cho game
Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập.
Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
Kỹ năng tư duy hình ảnh tốt
Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 - 18M
Review lương: 1-2 lần/năm.
Thử việc nhận 100% lương.
PV 1 vòng
Ngày phép: 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo lịch nhà nước và công ty.
Du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, cuối năm do công ty tổ chức.
Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Gala cuối năm, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Lương tháng 13
Phụ cấp gửi xe đầy đủ
Đóng BHXH, BHYT ... theo quy định của Nhà Nước
Trà, coffee, đồ ăn ngọt miễn phí
Thưởng theo lợi nhuận - thưởng nóng theo dự án.
Cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Không gian làm việc đẹp, kích thích sự sáng tạo
Review lương: 1-2 lần/năm.
Thử việc nhận 100% lương.
PV 1 vòng
Ngày phép: 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo lịch nhà nước và công ty.
Du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, cuối năm do công ty tổ chức.
Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Gala cuối năm, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Lương tháng 13
Phụ cấp gửi xe đầy đủ
Đóng BHXH, BHYT ... theo quy định của Nhà Nước
Trà, coffee, đồ ăn ngọt miễn phí
Thưởng theo lợi nhuận - thưởng nóng theo dự án.
Cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Không gian làm việc đẹp, kích thích sự sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAPBI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI