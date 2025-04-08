Tuyển Kỹ sư điện SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD. có trụ sở tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2012, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất, kinh doanh và gia công Bảng vi mạch dẻo và các linh kiện điện tử khác có liên quan.

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Kỹ sư Tự động hóa, người sẽ cùng chúng tôi kiến tạo nên những dây chuyền sản xuất thông minh và hiệu quả. Với vị trí này, công việc cụ thể của bạn sẽ như sau:

Kỹ sư Tự động hóa

Trách nhiệm chính:

• Phát triển hệ thống nhà máy thông minh. Nâng cấp máy móc để thay thế thiết bị analog bằng thiết bị kỹ thuật số.

• Thiết lập giao tiếp của máy để kết nối hệ thống.

• Có kiến thức về SCADA, C#, Python là một lợi thế.