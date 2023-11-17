Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

• Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...;

• Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng;

• Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên;

• Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các họat động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác;

• Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các bộ phận, liên hệ giảng viên, tổ chức một số khóa đào tạo trong công ty;

• Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài;

• Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan;

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông;

• Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông;

• Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể;

• Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người;

• Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc;

• Có khả năng hoạt náo, khuấy động không khí trong đám đông;

• Có khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi được yêu cầu;

• Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể;

• Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện;

• Quyết liệt trong việc triển khai và thực hiện các công việc;

• Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn, ... là một lợi thế;

• Tiếng Anh thông thạo.

Tại Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc;

• Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực cá nhân và công việc đảm nhận (thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn);

• Được tham gia đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.