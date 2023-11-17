[Đà Nẵng] CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thực Tập Sinh Kinh Doanh 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ qua nhiều kênh.
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng để tiến hành chốt Sales.
- Dựa trên hợp đồng mẫu, tiến hành soạn thảo hợp đồng trình cấp quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 4, hoặc sắp ra trường
- Ưu tiên chuyên ngành Marketing/ QTKD/Thương mại
- Có niềm đam mê và định hướng với kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thực tập như làm thật, trải nghiệm thực tế
- Hỗ trợ ký giấy chứng nhận
- Được training toàn bộ kiến thức và kỹ năng để trở thành một người SALE chuyên nghiệp
- Sẵn sàng được trao quyền để phát triển sự nghiệp
- Cơ hội phát triển thần tốc nếu có năng lực và cam kết
- Môi trường trẻ, năng động
- Cơ hội được trở thành nhân sự Fulltime chính thức sau kỳ thực tập
- Hỗ trợ tiền xăng xe + ăn trưa: 1.000.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI