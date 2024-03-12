[Đà Nẵng] Thungracgiatot Tuyển dụng TTS SEO Marketing 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Thungracgiatot
- Đà Nẵng: 660 Ngô Quyền, sơn trà, Đà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên kế hoạch, tìm đề tài, nghiên cứu từ khóa, lên outline và viết nội dung bài viết chuẩn SEO
- Đăng bài trên hệ thống website, blog thuộc hệ thống công ty
- Phụ trách duyệt bài viết từ TTS, CTV đảm bảo chính xác, nội dung chất lượng, đúng deadline, đúng deadline trước khi xuất bản lên web
- Tham gia quản lý, thực hiện đào tạo và phân công công việc cho đội nhóm CTV và thực tập sinh
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Có laptop cá nhân.
-
Độ tuổi: Tất cả sinh viên từ năm 3- 4 học quản trị kinh doanh, đam mê chinh mục SEO Marketing
-
Thời gian linh hoạt
-
Có kinh nghiệm SEO web (không biết sẽ được đào tạo).
Tại Thungracgiatot Thì Được Hưởng Những Gì
-
Được Seo Manager hướng dẫn thực chiến:
· Training, thực hành về các kỹ năng, công cụ liên quan đến Digital Marketing.
· Nghiên cứu và phân tích từ khóa
· Kỹ năng viết content chuẩn SEO.
· Am hiểu các công cụ làm SEO
· Lên kế hoạch SEO
· Tối ưu ONPAGE.
· SEO Offpage
-
Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thungracgiatot
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
