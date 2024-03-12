[Đà Nẵng] Thungracgiatot Tuyển dụng TTS SEO Marketing 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Lên kế hoạch, tìm đề tài, nghiên cứu từ khóa, lên outline và viết nội dung bài viết chuẩn SEO

- Đăng bài trên hệ thống website, blog thuộc hệ thống công ty

- Phụ trách duyệt bài viết từ TTS, CTV đảm bảo chính xác, nội dung chất lượng, đúng deadline, đúng deadline trước khi xuất bản lên web

- Tham gia quản lý, thực hiện đào tạo và phân công công việc cho đội nhóm CTV và thực tập sinh

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên