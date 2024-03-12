[Đà Nẵng] Thungracgiatot Tuyển dụng TTS SEO Marketing 10 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Thungracgiatot
Ngày đăng tuyển: 12/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Thungracgiatot

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 660 Ngô Quyền, sơn trà, Đà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch, tìm đề tài, nghiên cứu từ khóa, lên outline và viết nội dung bài viết chuẩn SEO

- Đăng bài trên hệ thống website, blog thuộc hệ thống công ty

- Phụ trách duyệt bài viết từ TTS, CTV đảm bảo chính xác, nội dung chất lượng, đúng deadline, đúng deadline trước khi xuất bản lên web

- Tham gia quản lý, thực hiện đào tạo và phân công công việc cho đội nhóm CTV và thực tập sinh

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

 

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có laptop cá nhân.

  • Độ tuổi: Tất cả sinh viên từ năm 3- 4 học quản trị kinh doanh, đam mê chinh mục SEO Marketing

  • Thời gian linh hoạt

  • Có kinh nghiệm SEO web (không biết sẽ được đào tạo).

 

Tại Thungracgiatot Thì Được Hưởng Những Gì

  1. Được Seo Manager hướng dẫn thực chiến:

· Training, thực hành về các kỹ năng, công cụ liên quan đến Digital Marketing.

· Nghiên cứu và phân tích từ khóa

· Kỹ năng viết content chuẩn SEO.

· Am hiểu các công cụ làm SEO

· Lên kế hoạch SEO

· Tối ưu ONPAGE.

· SEO Offpage

  1. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thungracgiatot

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thungracgiatot

Thungracgiatot

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 630 – 632 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

