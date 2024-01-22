Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Huyện Diễn Châu

- Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thi công , giám sát thi công các hạng mục IT (theo tiến độ xây dựng).

- Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ các hạng mục CNTT để đảm bảo kế hoạch do ban lãnh đạo đề ra.

- Lắp đặt và cấu hình hệ thống mạng, server . (Hệ thống tủ RACK, Camera , Wifi, Âm thanh, Bấm số thứ tự …)

- Vận hành và theo dõi tình trạng của hệ thống thiết bị, hệ thống phần mềm đảm bảo hoạt động ổn định trước khi bàn giao.

- Theo dõi, đánh giá tình trạng các thiết bị tại các chi nhánh đang hoạt động.

- Báo cáo tổng hợp tiến độ dự án, tình trạng thiết bị của các chi nhánh.

- Đóng góp ý kiến và phản ánh những khó khăn trong quá trình thi công dự án để cải tiến quy trình tốt hơn.

- Quản lý cơ sở hạ tầng mạng tại các chi nhánh, hỗ trợ IT chi nhánh trong việc xử lý khi xảy ra sự cố.

- Hỗ trợ đào tạo quy trình sử dụng phần mềm do công ty cung cấp cho người dùng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về IT hạ tầng mạng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có khả năng cấu hình các thiết Switch, tường lửa, Camera…

- Kinh nghiệm thi công hệ thống mạng là một lợi thế.

- Có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về hỗ trợ phần mềm.

- Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cơ bản + Phụ cấp + Làm thêm giờ. Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Làm việc 6 ngày / tuần, hưởng đầy đủ ngày phép năm, BHXH, BHYT theo quy định.

- Lương tháng 13, lễ tết, quà sinh nhật....

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

