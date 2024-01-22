Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

- Thi công , giám sát thi công các hạng mục IT (theo tiến độ xây dựng).

- Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ các hạng mục CNTT để đảm bảo kế hoạch do ban lãnh đạo đề ra.

- Lắp đặt và cấu hình hệ thống mạng, server . (Hệ thống tủ RACK, Camera , Wifi, Âm thanh, Bấm số thứ tự …)

- Vận hành và theo dõi tình trạng của hệ thống thiết bị, hệ thống phần mềm đảm bảo hoạt động ổn định trước khi bàn giao.

- Theo dõi, đánh giá tình trạng các thiết bị tại các chi nhánh đang hoạt động.

- Báo cáo tổng hợp tiến độ dự án, tình trạng thiết bị của các chi nhánh.

- Đóng góp ý kiến và phản ánh những khó khăn trong quá trình thi công dự án để cải tiến quy trình tốt hơn.

- Quản lý cơ sở hạ tầng mạng tại các chi nhánh, hỗ trợ IT chi nhánh trong việc xử lý khi xảy ra sự cố.

- Hỗ trợ đào tạo quy trình sử dụng phần mềm do công ty cung cấp cho người dùng.