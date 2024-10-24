Tuyển 2D thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FF11 Bis Ba Vì, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát mặt bằng và đo đạc kích thước hiện trạng. Triển khai bản vẽ chi tiết nội - ngoại thất 2D theo hồ sơ thiết kế cho các công trình nhà hàng, căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà phố,... Phối hợp với các bộ phận khác kiểm soát bản vẽ thiết kế. Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng và hàng quý với cấp trên. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc hoặc Cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 02-03 năm trong việc triển khai hồ sơ thi công nội – ngoại thất. Thành thạo kỹ năng Autocad 2D, Sketchup. Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng. Am hiểu vật liệu và có những giải pháp linh hoạt trong việc triển khai thi công. Kinh nghiệm làm việc nhóm, phối hợp nhiều bộ phận liên quan. Có tinh thần trách nhiệm tốt, hết mình vì công việc Am hiểu sâu sắc về các nguyên tắc thiết kế, kỹ thuật thiết kế, lấy con người làm trung tâm và phương pháp tiếp cận bằng cách kể những câu chuyện bằng yếu tố trực quan và đồ họa. Sáng tạo và giàu trí tưởng tượng Thành thạo các phần mềm thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000-15.000.000 triệu đồng Lương tháng 13 & Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công tác, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên. 12 ngày nghỉ phép hưởng lương Bảo hiểm xã hội Chính sách làm thêm giờ Sự chuyên nghiệp trong công việc Môi trường làm việc thân thiện, nặng động, lộ trình thăng tiến rõ rang. Hỗ trợ khóa học đào tạo đáp ứng công việc. Du lịch hè, tiệc gala cuối năm. Chính sách phúc lợi quy định pháp luật hiện hành, quy chế công ty. Các chế độ đãi ngộ khác ( sinh nhật, hiếu, hỉ, v.v).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR

