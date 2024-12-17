Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH STVG
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY TNHH STVG

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH STVG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng hệ thống Back – end.
- Viết API giao tiếp Back – end và Font – end.
- Làm việc với Database qua Entity framework
- Ngôn ngữ C#, .NET Core
- Làm product

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa / KHTN ĐHQG / SPKT chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ phần mềm

Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH của nhà nước
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STVG

CÔNG TY TNHH STVG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 136 - 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

