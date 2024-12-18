Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và bảo trì các hệ thống backend cho các sản phẩm giáo dục trực tuyến.

Thiết kế và triển khai các API RESTful hiệu quả và dễ bảo trì.

Viết code sạch, có cấu trúc tốt, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ thiết kế đến triển khai và bảo trì.

Cải thiện hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Làm việc nhóm, cùng nhau giải quyết vấn đề và chia sẻ kiến thức.

Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án.

Viết tài liệu kỹ thuật cho các module và hệ thống.

Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng code.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển backend.

có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống y tế.

Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một ngôn ngữ lập trình backend phổ biến như Java, Python, Node.js, PHP, Go,... (Ưu tiên Java hoặc Python).

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và NoSQL.

Có kinh nghiệm làm việc với các framework phổ biến như Spring Boot (Java), Django/Flask (Python), Express.js (Node.js), Laravel (PHP),...

Hiểu biết về kiến trúc microservices là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý phiên bản Git.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (10-30tr)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong một công ty có văn hóa doanh nghiệp tốt, coi trọng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin