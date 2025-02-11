Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu

CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu: Phát triển, xây dựng, định vị và quản lý thương hiệu cho công ty bất động sản.
- Nghiên cứu & Phân tích thị trường; Xây dựng chiến lược marketing; Triển khai các hoạt động marketing cho dự án bất động sản của công ty.
- Lên tiêu chí đấu thầu, gọi thầu đại lý triển khai các chương trình marketing cho dự án bất động sản, theo dõi phản ứng thị trường, kết quả hoạt động của các đại lý để điều chỉnh chính sách phù hợp, báo cáo và đề xuất ý tưởng với ban lãnh đạo.
- Quản lý bộ nhận diện thương hiệu: Xây dựng và quản lý việc ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán trong mọi hoạt động truyền thông và và tiếp thị cho doanh nghiệp bất động sản.
- Thực hiện các hoạt động PR và truyền thông: Đưa ra ý tưởng, đề xuất kế hoạch và biên tập nội dung cho các hoạt động PR, truyền thông phù hợp với chiến lược marketing tổng thể của công ty, thiết lập và duy trì với báo chí, truyền hình, viết các bài viết truyền thông cho công ty trên báo đài.
- Quản trị và xây dựng website và các trang mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cho công ty.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Theo dõi phản ứng của thị trường, phân tích hoạt động của đối thủ để điều chỉnh chiến lược thương hiệu linh hoạt và hiệu quả.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như kinh doanh, tiếp thị, nghiên cứu & phát triển để đảm bảo chiến lược thương hiệu được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.
- Phối hợp với đội ngũ thiết kế, kỹ sư, quản lý dự án, nhà thầu thi công và các phòng ban liên quan: để đảm bảo chiến lược thương hiệu được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS

CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 384 Đường Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

