Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển: 01

- 01 cho Brand 5E: làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Quan

Brand Manager chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu nhằm tăng cường nhận diện và giá trị của thương hiệu trên thị trường. Vị trí này đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và khả năng lãnh đạo để đảm bảo sự thành công của các chiến dịch marketing và sự phát triển bền vững của thương hiệu.

Trách Nhiệm Chính:

1. Phát Triển Chiến Lược Thương Hiệu

• Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu dài hạn, đảm bảo sự khác biệt và nổi bật của thương hiệu trên thị trường.

• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội phát triển thương hiệu.

• Định vị thương hiệu rõ ràng, xây dựng câu chuyện thương hiệu và các giá trị cốt lõi để tạo sự gắn kết với khách hàng.

2. Quản Lý Các Chiến Dịch Marketing

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (IMC), bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện và truyền thông kỹ thuật số.