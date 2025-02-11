Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH

Brand Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển: 01
- 01 cho Brand 5E: làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
Tổng Quan
Brand Manager chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu nhằm tăng cường nhận diện và giá trị của thương hiệu trên thị trường. Vị trí này đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và khả năng lãnh đạo để đảm bảo sự thành công của các chiến dịch marketing và sự phát triển bền vững của thương hiệu.
Trách Nhiệm Chính:
1. Phát Triển Chiến Lược Thương Hiệu
• Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu dài hạn, đảm bảo sự khác biệt và nổi bật của thương hiệu trên thị trường.
• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội phát triển thương hiệu.
• Định vị thương hiệu rõ ràng, xây dựng câu chuyện thương hiệu và các giá trị cốt lõi để tạo sự gắn kết với khách hàng.
2. Quản Lý Các Chiến Dịch Marketing
• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (IMC), bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện và truyền thông kỹ thuật số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH

CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô Đ, đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

