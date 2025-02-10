Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích nhu cầu kinh doanh và chiến lược của từng dự án.
Phân tích các yêu cầu kinh doanh.
Sử dụng các thuật ngữ trong ngành CNTT để phân tích các yêu cầu của dự án.
Dịch tài liệu và tham gia các buổi họp với Khách hàng để phân tích yêu cầu, chiến lược dự án
Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho ban quản lý (Trưởng nhóm, PO)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan;
Có từ 3 năm kinh nghiệm;
Tiếng Nhật giao tiếp N2 trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế, vẽ quy trình phổ biến (EA, Figma, Visio, Balsamiq, ...);
Có kinh nghiệm thuyết trình và làm việc nhóm;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Chủ động tìm hiểu, học hỏi các kiến thức mới áp dụng vào dự án, công việc được giao;
Chủ động, cầu tiến trong công việc;
Ưu tiên ứng viên nhận việc sớm.
Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương thử việc
Trợ cấp đi lại khi onsite
Lương tùy vào năng lực của ứng viên
Trợ cấp đi lại khi onsite
Lương tùy vào năng lực của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
