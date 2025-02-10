Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu kinh doanh và chiến lược của từng dự án.

Phân tích các yêu cầu kinh doanh.

Sử dụng các thuật ngữ trong ngành CNTT để phân tích các yêu cầu của dự án.

Dịch tài liệu và tham gia các buổi họp với Khách hàng để phân tích yêu cầu, chiến lược dự án

Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho ban quản lý (Trưởng nhóm, PO)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan;

Có từ 3 năm kinh nghiệm;

Tiếng Nhật giao tiếp N2 trở lên

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế, vẽ quy trình phổ biến (EA, Figma, Visio, Balsamiq, ...);

Có kinh nghiệm thuyết trình và làm việc nhóm;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Chủ động tìm hiểu, học hỏi các kiến thức mới áp dụng vào dự án, công việc được giao;

Chủ động, cầu tiến trong công việc;

Ưu tiên ứng viên nhận việc sớm.

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc

Trợ cấp đi lại khi onsite

Lương tùy vào năng lực của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin