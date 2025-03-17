Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Eagle One Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà số 324 Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc bao gồm:

(1) Các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận, Giấy phép, giao dịch M&A, hoặc thành lập/giải thể công ty (quản lý kế hoạch dự án đầu tư).

(2) Nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực và soạn tài liệu (ví dụ gần đây: Thiết bị y tế, du lịch lữ hành, thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, phân phối rượu, Internet vạn vật , công nghệ thông tin, chứng khoán phái sinh, bảo vệ môi trường cho các cơ sở, phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, chuyển giao công nghệ,…)

(3) Nghiên cứu các loại rủi ro và vụ việc trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp và chuẩn bị các văn bản pháp lý như hợp đồng, kế hoạch chiến lược pháp chế, biên bản cuộc họp, thông báo…

(4) Hỗ trợ các công việc liên quan đến bộ phận khác của Công ty và công việc liên quan đến nội bộ của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2-3 năm trong ngành Luật; ưu tiên đã làm việc tại các công ty có vốn nước ngoài hoặc đã làm thủ tục cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (IRC / ERC).

- Thực hiện chính xác và đầy đủ, theo dõi Framework (quy trình làm việc) của Công ty.

Tại Công ty TNHH Eagle One Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Eagle One Enterprise

