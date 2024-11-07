Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách bán hàng, tư vấn cho khách hàng, quan sát tránh để mất mát hàng hóa trong cửa hàng.
- Sắp xếp hàng hóa, quầy kệ.
- Báo cáo ngay những vấn đề phát sinh trong cửa hàng cho cửa hàng trưởng.
- Vệ sinh, lau chùi đảm bảo cửa hàng lúc nào cũng sạch sẽ.
- Làm đúng theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng.
- Các công việc được phân công khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ đủ 18 tuổi, ngoại hình khá/tốt
- Có kinh nghiệm sales online
- Nhanh nhẹn, trung thực
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng cao cấp là lợi thế
- Yêu thích lĩnh vực bán lẻ

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-15tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
- Thử việc 01 tháng hướng 100% lương .
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), Bảo hiểm sức khỏe Aeon trong tháng làm việc đầu tiên.
- Được đào tạo đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 163 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

