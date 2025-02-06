Tuyển Chuyên viên đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30, Toà nhà Lotte, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong nhóm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc;

- Phụ trách việc làm việc với các đối tác tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, siêu thị... để ký kết hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.

- Đảm bảo chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm, đánh giá và đưa ra các phương án nâng cao hiệu suất công việc.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, tuổi từ 28 – 35;

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường, quản lý mối quan hệ đối tác hoặc các vị trí quản lý tương đương;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản;

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ;

• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả;

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

