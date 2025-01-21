Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD

Mức lương 600 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Lotus Buiding, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 600 - 1,200 USD

1 Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng và phát triển kinh doanh các dự án về Solar Rooftop trong lĩnh vực nhà máy và các Khu công nghiệp.

- Gặp gỡ và tư vấn về các giải pháp lắp đặt Solar Rooftop và các Phương án hợp tác thương mại.

- Am hiểu các quy định về chính sách về phát triển Solar Rooftop của Chính phủ, BCT, EVN và các vấn đề liên quan đến PCCC.

- Thành thạo thiết kế hệ thống Solar Rooftop và tính toán thiết kế bằng các phần mềm chuyên ngành.

- Phân tích và lập được đánh giá đầu tư về hiệu quả dự án, dòng vốn, khả năng thu hồi vốn…

- Quản lý thi công và triển khai dự án. Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công…

- Các công việc khác được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 600 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu bằng cấp chuyên môn:

- Nam từ 27 đến 40 tuổi

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành điện như: Điện – Điện tử, Tự động hóa, Quản lý năng lượng…

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công việc ở vị trí tương đương hoặc tương tự. Và đã làm tối thiểu hai dự án Solar Rooftop có Quy mô 1MWP trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin