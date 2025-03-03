Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thịnh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thịnh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thịnh Hòa
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Thịnh Hòa

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 15 Nguyễn Giản Thanh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách quản lý việc kê khai thuế
Kê khai bảo hiểm xã hội
Các công việc khác kế toán trưởng giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.
Có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế/ kế toán tổng hợp
Kê khai và chịu trách nhiệm về thuế của công ty.
Nắm chắc nghiệp vụ kế toán
Thành thạo excel, misa, effect

Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 12tr đến 15tr tùy năng lực lúc phỏng vấn.
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Được nghỉ lễ, Tết theo qui định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thịnh Hòa

Công Ty TNHH Thịnh Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: GB6 - GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

