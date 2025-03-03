Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thịnh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 15 Nguyễn Giản Thanh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phụ trách quản lý việc kê khai thuế
Kê khai bảo hiểm xã hội
Các công việc khác kế toán trưởng giao
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.
Có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế/ kế toán tổng hợp
Kê khai và chịu trách nhiệm về thuế của công ty.
Nắm chắc nghiệp vụ kế toán
Thành thạo excel, misa, effect
Có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế/ kế toán tổng hợp
Kê khai và chịu trách nhiệm về thuế của công ty.
Nắm chắc nghiệp vụ kế toán
Thành thạo excel, misa, effect
Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 12tr đến 15tr tùy năng lực lúc phỏng vấn.
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Được nghỉ lễ, Tết theo qui định của nhà nước.
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Được nghỉ lễ, Tết theo qui định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI