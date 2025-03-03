Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thịnh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 Nguyễn Giản Thanh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách quản lý việc kê khai thuế

Kê khai bảo hiểm xã hội

Các công việc khác kế toán trưởng giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.

Có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế/ kế toán tổng hợp

Kê khai và chịu trách nhiệm về thuế của công ty.

Nắm chắc nghiệp vụ kế toán

Thành thạo excel, misa, effect

Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 12tr đến 15tr tùy năng lực lúc phỏng vấn.

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Được nghỉ lễ, Tết theo qui định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thịnh Hòa

