Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Triển khai và quản lý chương trình đào tạo cho nhân sự tại các chuỗi nhượng quyền:

Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo định kỳ cho đội ngũ tại các điểm nhượng quyền (bao gồm cả nhân viên mới và cũ).

Đảm bảo các điểm nhượng quyền và đội ngũ nhân viên thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và văn hóa của thương hiệu.

Đào tạo các nhà quản lý tại các điểm nhượng quyền về kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kiểm soát chất lượng, và phát triển đội ngũ.

2. Xây dựng tài liệu đào tạo:

Tạo và cập nhật các tài liệu đào tạo bao gồm sách hướng dẫn, video, bài giảng, và tài liệu trực tuyến cho đội ngũ tại các cửa hàng nhượng quyền.

Đảm bảo tài liệu phù hợp với từng đối tượng và hỗ trợ hiệu quả cho công việc tại các điểm nhượng quyền.

3. Đánh giá hiệu quả đào tạo:

Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo của đội ngũ nhân viên tại các điểm nhượng quyền thông qua các cuộc kiểm tra, khảo sát và phản hồi.

Đưa ra các biện pháp cải tiến nếu có vấn đề trong quá trình áp dụng đào tạo vào thực tế.

4. Tổ chức các buổi đào tạo nâng cao:

Tổ chức các buổi đào tạo nâng cao cho nhân viên cũ và nhà quản lý nhằm cải thiện kỹ năng, phát triển định hướng, cập nhật các quy trình mới hoặc thay đổi trong hệ thống chuỗi.

Thực hiện các khóa học đào tạo kỹ năng chuyên sâu như quản lý, chăm sóc khách hàng, xử lý tình v.v.

5. Cập nhật các xu hướng và thực tiễn ngành:

Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng đào tạo mới nhất trong ngành nhượng quyền và các lĩnh vực liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

6. Đảm bảo sự đồng nhất và tiêu chuẩn của chuỗi:

Làm việc chặt chẽ với các đối tác nhượng quyền để đảm bảo rằng tất cả các điểm nhượng quyền duy trì các tiêu chuẩn và quy trình đã được quy định từ trước.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Đào tạo, Giảng dạy, Nhân sự

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong các chuỗi hệ thống nhượng quyền (Golden Gate, Toco Toco, Highland,...)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B, ngành dịch vụ.

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.

Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, điều phối công việc.

Chịu khó di chuyển giữa các cửa hàng khi có lịch đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ đến 15.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.

Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Thời gian làm việc: Ca 8 tiếng/ngày, nghỉ trưa 1 tiếng. Tuần nghỉ 1 ngày

Địa điểm làm việc: Linh hoạt

