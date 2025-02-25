Tuyển Chuyên viên đào tạo Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Bee Logistics Corporation
- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
1. Hỗ trợ phát triển kinh doanh 80%
- Xin báo giá từ đại lý nước ngoài
- Liên hệ, giao dịch với khách hàng, đại lý nước ngoài (mang tính chất cầu nối, theo thông tin giữa
agent/khách hàng và các cus care hàng ở chi nhánh liên quan)
- Book lịch tàu, lịch bay với đại lý, theo dõi lịch tàu/lịch bay đến khi hàng về
- Phối hợp làm pricing với các BP liên quan
- Check inquiry cho sales agent
- Hỗ trợ VP trong nước và nước ngoài
- Hỗ trợ inside sales
2. Chăm sóc khách hàng.
- Đảm bảo mọi thắc mắc của khách hàng đều được tư vấn và giải quyết tốt;
- Xử lý các vấn đề của khách hàng, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại chung.
- Follow các hoạt động, tình trạng lô hàng cùng các bộ phận khác để đảm bảo mức độ dịch vụ hiệu quả được cung cấp cho khách hàng.
3 Khác:
