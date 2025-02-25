Tuyển Chuyên viên đào tạo Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ phát triển kinh doanh 80%

- Xin báo giá từ đại lý nước ngoài

- Liên hệ, giao dịch với khách hàng, đại lý nước ngoài (mang tính chất cầu nối, theo thông tin giữa

agent/khách hàng và các cus care hàng ở chi nhánh liên quan)

- Book lịch tàu, lịch bay với đại lý, theo dõi lịch tàu/lịch bay đến khi hàng về

- Phối hợp làm pricing với các BP liên quan

- Check inquiry cho sales agent

- Hỗ trợ VP trong nước và nước ngoài

- Hỗ trợ inside sales

2. Chăm sóc khách hàng.

- Đảm bảo mọi thắc mắc của khách hàng đều được tư vấn và giải quyết tốt;

- Xử lý các vấn đề của khách hàng, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại chung.

- Follow các hoạt động, tình trạng lô hàng cùng các bộ phận khác để đảm bảo mức độ dịch vụ hiệu quả được cung cấp cho khách hàng.

3 Khác: