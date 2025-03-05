Tuyển Chuyên viên đào tạo AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, phân tích nhu cầu đào tạo của các phòng ban và xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm.

Thiết kế, phát triển và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Tổ chức, điều phối và theo dõi các khóa đào tạo nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo.

Xây dựng tài liệu đào tạo, bài giảng và hệ thống học tập nội bộ (E-learning).

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo và đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng.

Quản lý ngân sách đào tạo, đảm bảo tối ưu chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Hỗ trợ công tác đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác đào tạo, giảng viên nội bộ và bên ngoài.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Sư phạm, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực đào tạo, ưu tiên trong các doanh nghiệp lớn hoặc ngành xây dựng, sản xuất.

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và đào tạo tốt. Tiếng Anh cơ bản.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là PowerPoint, Excel.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng hệ thống E-learning.

Tư duy logic, kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả.

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao.

Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (tùy vào năng lực).

Đóng BHXH, BHYT,... theo luật quy định.

Được tham gia du lịch, team-building,....

Các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company

