Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8, Quận 8

1. Đào tạo (80%)

- Lập kế hoạch đào tạo định kỳ tháng, năm, xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho CBNV.

- Lập kế hoạch đào tạo đột xuất

• Tìm hiểu nhu cầu, xác định mục đích đào tạo

• Lập kế hoạch

- Tìm kiếm các đơn vị đào tạo bên ngoài

- Trực tiếp hoặc kết hợp với các Phòng/ban chuyên môn xây dựng giáo trình đào tạo, bài test, các bài khảo sát

- Tổ chức đào tạo cho các Phòng ban;

- Trực tiếp đào tạo hội nhập cho nhân viên;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ

- Xây dựng quy trình đào tạo và các mẫu biểu đào tạo liên quan

- Tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình đào tạo cho các Phòng ban /Tập đoàn, đề xuất giải pháp cải tiến.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL.

2. Tuyển dụng (20%)

- Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.

- Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn

- Tổ chức thi tuyển

- Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên

2. Chuyên môn: quản trị nhân lực hoặc liên quan

3. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng bài giảng, tổ chức lớp học,

- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người, khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

- Kỹ năng tổ chức sự kiện

- Kỹ năng đào tạo, khả năng tư duy logic tốt

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Người lao động được đóng BHXH. BHYT, BHNT theo luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

- Có được những mối quan hệ chất lượng, từ đó có cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân.

- Được công ty đào tạo bài bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn

- Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát, tham gia các hoạt động ngoại khóa của Công ty

- Thu nhập : 9-15tr

