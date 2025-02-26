Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Đào tạo (80%)
- Lập kế hoạch đào tạo định kỳ tháng, năm, xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho CBNV.
- Lập kế hoạch đào tạo đột xuất
• Tìm hiểu nhu cầu, xác định mục đích đào tạo
• Lập kế hoạch
- Tìm kiếm các đơn vị đào tạo bên ngoài
- Trực tiếp hoặc kết hợp với các Phòng/ban chuyên môn xây dựng giáo trình đào tạo, bài test, các bài khảo sát
- Tổ chức đào tạo cho các Phòng ban;
- Trực tiếp đào tạo hội nhập cho nhân viên;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ
- Xây dựng quy trình đào tạo và các mẫu biểu đào tạo liên quan
- Tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình đào tạo cho các Phòng ban /Tập đoàn, đề xuất giải pháp cải tiến.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL.
2. Tuyển dụng (20%)
- Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.
- Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn
- Tổ chức thi tuyển
- Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
2. Chuyên môn: quản trị nhân lực hoặc liên quan
3. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng xây dựng bài giảng, tổ chức lớp học,
- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người, khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
- Kỹ năng tổ chức sự kiện
- Kỹ năng đào tạo, khả năng tư duy logic tốt
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Người lao động được đóng BHXH. BHYT, BHNT theo luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến
- Có được những mối quan hệ chất lượng, từ đó có cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân.
- Được công ty đào tạo bài bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn
- Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát, tham gia các hoạt động ngoại khóa của Công ty
- Thu nhập : 9-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Yến Nga

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

