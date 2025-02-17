Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Thực hiện các công việc bán hàng/kinh doanh các thiết bị đào tạo kỹ thuật

- Lên phương án kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch tiếp cận khách hàng, mở rộng tệp KH

- Tư vấn, báo giá, xây dựng hồ sơ,...

- Xây dựng các giải pháp tiêu chuẩn để báo giá (TSKT, giá, Layout)"

- Tạo MAP sản phẩm của các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn đối của các trường khối kỹ thuật ở VN. Chuẩn bị danh mục SP của ETEK, chuẩn bị Sales KIT, tạo MAP khách hàng

- Báo cáo kết quả thực hiện cho quản lý;

- Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học chuyên ngàng Kỹ thuật

- Có kỹ năng tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phân tích thị trường

- Ưu tiên các Ứng viên đã từng làm ở các vị trí tương đương. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Ưu tiên các Ứng viên có tiếng Anh/tiếng Trung

- Ưu tiên Ứng viên đã có bằng lái xe ô tô

*** QUYỀN LỢI

1. Lương thưởng /phúc lợi:

