Tuyển Chuyên viên đào tạo Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Triển khai các dự án tự động hóa trong dây chuyền may:

Khảo sát các quy trình sản xuất (cắt – may – hoàn thiện), xác định điểm nghẽn có thể cải tiến bằng công nghệ.

Phát triển và triển khai các giải pháp máy móc bán tự động hoặc tự động hoàn toàn phù hợp với từng công đoạn (e.g. máy tra dây kéo, máy may lập trình, máy ép cổ...).

Quản lý và phát triển đội ngũ kỹ sư tự động hóa:

Điều phối nguồn lực, phân công công việc, xây dựng KPI theo từng dự án.

Đào tạo chuyên môn, kỹ năng vận hành và tư duy cải tiến liên tục cho đội ngũ.

Quản lý dự án từ khâu ý tưởng đến triển khai thực tế:

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ triển khai từng hạng mục công việc.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận IE, QA, SMT, PGD, MTN để đảm bảo tính đồng bộ khi áp dụng máy móc mới vào dây chuyền.

Tìm kiếm và đánh giá công nghệ mới trong ngành:

Nghiên cứu thị trường thiết bị ngành may, đánh giá nhà cung cấp, demo máy và phân tích tính khả thi ứng dụng tại nhà máy.