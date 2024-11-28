Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Chuyên viên đấu thầu

Tiếp nhận thông tin dự án công nghệ, tiến hành nghiên cứu và phân tích hồ sơ mời thầu

Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty

Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu.

Cập nhật HSDT lên hệ thống, theo dõi kết quả mở thầu, báo cáo, phân tích

Quản lý các cơ sở dữ liệu liên quan đến đấu thầu

Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng

Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy trình và triển khai các module, chương trình trong dự án.

Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Hiểu biết về Luật đấu thầu

Chăm chỉ và chịu khó, chủ động và năng nổ trong công việc

Có kỹ năng tổ chức, quản lý và phối hợp công việc tốt

Kiên trì, thân thiện, cởi mở và có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền lợi

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển

