Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Chuyên viên đấu thầu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên các trang đấu thầu.
Phối hợp Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty
Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư
Cập nhật quy định về đấu thầu.
Phối hợp triển khai thực hiện công việc cho các gói trúng thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu . Theo dõi, quản lý, cập nhật tình trạng thực hiện hợp đồng, tình trạng lưu trữ hợp đồng. Quản lý, thực hiện theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng sau hợp đồng.
Kiểm soát tình hình thực hiện gói thầu của nhà thầu đưa ra cảnh báo kịp thời trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm hợp đồng
Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án
Thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng, quý
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngànhKinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm03 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm về làm hồ sơ đấu thầu công lĩnh vực vật tư y tế, dược hoặc có chứng chỉ đấu thầu
Ưu tiên nữ;
Có kiến thức cơ bản kinh doanh;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;
Chủ động và có tình thần trách nhiệm trong công việc;
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cầu tiến, chịu khó học hỏi;
Am hiểu về Luật đấu thầu, thương mại

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét nâng lương định kỳhàng năm
Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4,2/9...) thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch theo quy định của Công ty.
Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, party...
8h - 17h (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5 tiếng) Địa điểm làm việc: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ho-so-thau-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244521
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm