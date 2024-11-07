Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 121 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên các trang đấu thầu.

Phối hợp Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty

Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Cập nhật quy định về đấu thầu.

Phối hợp triển khai thực hiện công việc cho các gói trúng thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu . Theo dõi, quản lý, cập nhật tình trạng thực hiện hợp đồng, tình trạng lưu trữ hợp đồng. Quản lý, thực hiện theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng sau hợp đồng.

Kiểm soát tình hình thực hiện gói thầu của nhà thầu đưa ra cảnh báo kịp thời trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm hợp đồng

Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng, quý

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngànhKinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm03 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm về làm hồ sơ đấu thầu công lĩnh vực vật tư y tế, dược hoặc có chứng chỉ đấu thầu

Ưu tiên nữ;

Có kiến thức cơ bản kinh doanh;

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;

Chủ động và có tình thần trách nhiệm trong công việc;

Chăm chỉ, tỉ mỉ, cầu tiến, chịu khó học hỏi;

Am hiểu về Luật đấu thầu, thương mại

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét nâng lương định kỳhàng năm

Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4,2/9...) thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch theo quy định của Công ty.

Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

Các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, party...

8h - 17h (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5 tiếng) Địa điểm làm việc: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

