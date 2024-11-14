Tuyển Chuyên viên đấu thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đấu thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ViettelPost, số 2 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc, đặc biệt các sản phẩm “hot trend”.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp, nhà máy có nguồn hàng và sản phẩm có chất lượng tốt, có nhu cầu mở rộng việc bán hàng sang thị trường Việt Nam.
- Trực tiếp tham gia đàm phán giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
- Giám sát, theo dõi tiến độ mua hàng.
- Tham gia quản lý và điều hành dự án nguồn hàng và vận chuyển xuyên biên giới.
- Tạo dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết, các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của nhà bán.
- Thực hiện các công việc được ủy quyền theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistics và các chuyên ngành liên quan khác.
- Ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK 5 trở lên.
- Năng động, chăm chỉ trong công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Nhanh nhạy, có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nguồn hàng

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương lịch/ Tết Âm lịch).
Được hưởng chế độ khám sức khỏe, nghỉ mát định kỳ hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
Cơ hội thử thách và phát triển: Áp dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn giải quyết các bài toán hấp dẫn, thử thách tại Viettelpost. Cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, sản phẩm và quốc gia khác nhau góp phần thay đổi xã hội.
Viettelpost cam kết cho ứng viên nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

