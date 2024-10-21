Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công. Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính Thực hiện các thủ tục đấu thầu Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu

Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công.

Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính

Thực hiện các thủ tục đấu thầu

Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan,có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

2.Nắm vững các tiêu chuẩn, biện pháp thi công;nắm vững hệ thống vật tư, vật liệu xây dựng 3. Tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc;Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt; Làm việc độc lập và làm việc nhóm

4. Ưu tiên thành thạo tiếng Trung/tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20tr - 30tr ( Có thể thỏa thuận tùy kinh nghiệm ) Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định Thưởng tháng lương thứ 13 Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Mức lương 20tr - 30tr ( Có thể thỏa thuận tùy kinh nghiệm )

Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định

Thưởng tháng lương thứ 13

Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin