Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Chuyên viên đấu thầu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công. Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính Thực hiện các thủ tục đấu thầu Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý
Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu
Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công.
Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính
Thực hiện các thủ tục đấu thầu
Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan,có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
2.Nắm vững các tiêu chuẩn, biện pháp thi công;nắm vững hệ thống vật tư, vật liệu xây dựng 3. Tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc;Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt; Làm việc độc lập và làm việc nhóm
4. Ưu tiên thành thạo tiếng Trung/tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20tr - 30tr ( Có thể thỏa thuận tùy kinh nghiệm ) Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định Thưởng tháng lương thứ 13 Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty
Mức lương 20tr - 30tr ( Có thể thỏa thuận tùy kinh nghiệm )
Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định
Thưởng tháng lương thứ 13
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dau-thau-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job214942
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần Vietsoftpro
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH ATB Group
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Công Nghệ f5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ f5
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP AKA Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm