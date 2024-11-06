Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Chuyên viên đấu thầu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Đến 35 Triệu

- Tham gia thương thảo, làm rõ, bảo vệ biện pháp và đàm phán hợp đồng với đối tác
- Phân tích thông tin dự án, tiếp cận khai thác thông tin chuẩn bị tham gia thầu
- Phân tích thông tin dự án thầu, làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng
- Thực hiện xây dựng hồ sơ mời thầu, chuẩn bị các tài liệu, thủ tục mời thầu và các hồ sơ pháp lý (nếu có)
- Triển khai thực hiện đấu thầu cho các gói thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu, viết tài liệu thầu, thủ tục cần thiết về hồ sơ dự thầu theo quy định của nhà nước
- Phối hợp và hỗ trợ soạn thảo, rà soát các tài liệu dự án trong quá trình xúc tiến và triển khai dự án theo quy định, biểu mẫu của nhà nước như: Tờ trình, Quyết định, Công văn, Biên bản làm việc, Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, Thanh lý
- Theo dõi, quản lý đốc thúc quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán hợp đồng
- Quản lý và chịu trách nhiệm vận hành hoạt động chung của Team.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành có liên quan
- Ứng viên có từ 4 năm kinh nghiệm thầu trở lên trong các lĩnh vực Phần mềm. Trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm
- Nắm rõ về pháp luật liên quan đến Thầu và có kinh nghiệm thực tế trong xây dựng và làm hồ sơ đấu thầu.
- Hiểu và nắm rõ về quy trình lập và quản lý đầu tư dự án ứng dụng Công Nghệ Thông Tin theo các quy định của nhà nước.
- Thành thục sử dụng kỹ năng văn phòng: Microsoft office, Word, Execl, PowerPoint,...
- Biết cách làm việc độc lập, quản lý đội nhóm.
- Cẩn thận, chu đáo, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, bám sát việc được triển khai, hoàn thành công việc dùng thời hạn

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng UPTO 35 Triệu + Thưởng dự án
- Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính, tổng gói thưởng lên đến 5 tháng lương
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật, hiếu hỷ...
- Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng năm, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.
- Review đánh giá tăng lương hàng năm - Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động
- Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới
- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển
- Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Garden Hill 99 Trần Bình , Mỹ Đình 2 , Nam Từ Liêm , Hà Nội

