Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Chuyên viên đấu thầu

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Nắm vững và hiểu biết về Pháp luật: Xây dựng, Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản..., giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, đánh giá sự đầy đủ của hồ sơ dự án. Thường xuyên cập nhật các Bộ luật, thông tư, nghị định liên quan đến đấu thầu và tham mưu cho Giám đốc.
Theo dõi, kiểm tra, bổ sung các hồ sơ năng lực của công ty liên quan đến việc đấu thầu.
Theo dõi thông tin kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty và báo cáo kết quả hàng ngày với Giám đốc
Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Lập khái toán, đánh giá khái quát, sơ bộ về tiềm năng dự án đầu tư.
Lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi đầu tư dự án.
Làm hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng sau khi trúng thầu
Lập kế hoạch, tiến độ, theo dõi tiến độ triển khai hợp đồng sau k hi trúng thầu
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Hình thức khá, ưa nhìn. (Nữ cao 1m62 trở lên, nam cao 1m72 trở lên)
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, bất động sản, kinh tế xây dựng
Am hiểu, nắm vững các Luật, thông tư, nghị định của nhà nước về đấu thầu trong nước
CÓ khả năng làm việc độc lập, Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Xác định và phân tích trong giải quyết các vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp. Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống.
Sử dung phần mềm thành thạo phần mềm Office, Auto Cad, MS. Project.
Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

Thu nhập : 15 đến 20 triệu/ tháng
Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Thưởng Lễ Tết theo quy định;
Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên, Quà trung thu,Du lịch hàng năm....;
Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

